Puzzle participatif Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Puzzle participatif Médiathèque de la Canopée la fontaine, 4 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 04 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

gratuit

A vous de jouer ! Un puzzle, à commencer ou en cours, vous attend à la bibliothèque… L’idée est de le réaliser ensemble, de placer une petite pièce entre un prêt ou un retour, en passant… de travailler dessus 5 minutes ou quelques heures… à vous de voir ! Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

A : Châtelet les Halles (Paris) (50m) 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (186m)

Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634 https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Canop%C3%A9e-la-fontaine-871696262848540/ https://twitter.com/bibcanopee?lang=fr Loisirs

Date complète :

2022-01-04T12:00:00+01:00_2022-01-04T19:00:00+01:00;2022-01-05T12:00:00+01:00_2022-01-05T19:00:00+01:00;2022-01-06T12:00:00+01:00_2022-01-06T19:00:00+01:00;2022-01-07T12:00:00+01:00_2022-01-07T19:00:00+01:00;2022-01-08T10:00:00+01:00_2022-01-08T18:00:00+01:00;2022-01-08T12:00:00+01:00_2022-01-08T19:00:00+01:00;2022-01-09T13:00:00+01:00_2022-01-09T18:00:00+01:00;2022-01-11T12:00:00+01:00_2022-01-11T19:00:00+01:00;2022-01-12T12:00:00+01:00_2022-01-12T19:00:00+01:00;2022-01-13T12:00:00+01:00_2022-01-13T19:00:00+01:00;2022-01-14T12:00:00+01:00_2022-01-14T19:00:00+01:00;2022-01-15T10:00:00+01:00_2022-01-15T18:00:00+01:00;2022-01-15T12:00:00+01:00_2022-01-15T19:00:00+01:00;2022-01-16T13:00:00+01:00_2022-01-16T18:00:00+01:00;2022-01-18T12:00:00+01:00_2022-01-18T19:00:00+01:00;2022-01-19T12:00:00+01:00_2022-01-19T19:00:00+01:00;2022-01-20T12:00:00+01:00_2022-01-20T19:00:00+01:00;2022-01-21T12:00:00+01:00_2022-01-21T19:00:00+01:00;2022-01-22T10:00:00+01:00_2022-01-22T18:00:00+01:00;2022-01-22T12:00:00+01:00_2022-01-22T19:00:00+01:00;2022-01-23T13:00:00+01:00_2022-01-23T18:00:00+01:00;2022-01-25T12:00:00+01:00_2022-01-25T19:00:00+01:00;2022-01-26T12:00:00+01:00_2022-01-26T19:00:00+01:00;2022-01-27T12:00:00+01:00_2022-01-27T19:00:00+01:00;2022-01-28T12:00:00+01:00_2022-01-28T19:00:00+01:00;2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T18:00:00+01:00;2022-01-29T12:00:00+01:00_2022-01-29T19:00:00+01:00;2022-01-30T13:00:00+01:00_2022-01-30T18:00:00+01:00;2022-02-01T12:00:00+01:00_2022-02-01T19:00:00+01:00;2022-02-02T12:00:00+01:00_2022-02-02T19:00:00+01:00;2022-02-03T12:00:00+01:00_2022-02-03T19:00:00+01:00;2022-02-04T12:00:00+01:00_2022-02-04T19:00:00+01:00;2022-02-05T10:00:00+01:00_2022-02-05T18:00:00+01:00;2022-02-05T12:00:00+01:00_2022-02-05T19:00:00+01:00;2022-02-06T13:00:00+01:00_2022-02-06T18:00:00+01:00;2022-02-08T12:00:00+01:00_2022-02-08T19:00:00+01:00;2022-02-09T12:00:00+01:00_2022-02-09T19:00:00+01:00;2022-02-10T12:00:00+01:00_2022-02-10T19:00:00+01:00;2022-02-11T12:00:00+01:00_2022-02-11T19:00:00+01:00;2022-02-12T10:00:00+01:00_2022-02-12T18:00:00+01:00;2022-02-12T12:00:00+01:00_2022-02-12T19:00:00+01:00;2022-02-13T13:00:00+01:00_2022-02-13T18:00:00+01:00;2022-02-15T12:00:00+01:00_2022-02-15T19:00:00+01:00;2022-02-16T12:00:00+01:00_2022-02-16T19:00:00+01:00;2022-02-17T12:00:00+01:00_2022-02-17T19:00:00+01:00;2022-02-18T12:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T10:00:00+01:00_2022-02-19T18:00:00+01:00;2022-02-19T12:00:00+01:00_2022-02-19T19:00:00+01:00;2022-02-20T13:00:00+01:00_2022-02-20T18:00:00+01:00;2022-02-22T12:00:00+01:00_2022-02-22T19:00:00+01:00;2022-02-23T12:00:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00;2022-02-24T12:00:00+01:00_2022-02-24T19:00:00+01:00;2022-02-25T12:00:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-02-26T10:00:00+01:00_2022-02-26T18:00:00+01:00;2022-02-26T12:00:00+01:00_2022-02-26T19:00:00+01:00;2022-02-27T13:00:00+01:00_2022-02-27T18:00:00+01:00;2022-03-01T12:00:00+01:00_2022-03-01T19:00:00+01:00;2022-03-02T12:00:00+01:00_2022-03-02T19:00:00+01:00;2022-03-03T12:00:00+01:00_2022-03-03T19:00:00+01:00;2022-03-04T12:00:00+01:00_2022-03-04T19:00:00+01:00;2022-03-05T10:00:00+01:00_2022-03-05T18:00:00+01:00;2022-03-05T12:00:00+01:00_2022-03-05T19:00:00+01:00;2022-03-06T13:00:00+01:00_2022-03-06T18:00:00+01:00;2022-03-08T12:00:00+01:00_2022-03-08T19:00:00+01:00;2022-03-09T12:00:00+01:00_2022-03-09T19:00:00+01:00;2022-03-10T12:00:00+01:00_2022-03-10T19:00:00+01:00;2022-03-11T12:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T10:00:00+01:00_2022-03-12T18:00:00+01:00;2022-03-12T12:00:00+01:00_2022-03-12T19:00:00+01:00;2022-03-13T13:00:00+01:00_2022-03-13T18:00:00+01:00;2022-03-15T12:00:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-16T12:00:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-17T12:00:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-18T12:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T10:00:00+01:00_2022-03-19T18:00:00+01:00;2022-03-19T12:00:00+01:00_2022-03-19T19:00:00+01:00;2022-03-20T13:00:00+01:00_2022-03-20T18:00:00+01:00;2022-03-22T12:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T12:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-24T12:00:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T12:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T10:00:00+01:00_2022-03-26T18:00:00+01:00;2022-03-26T12:00:00+01:00_2022-03-26T19:00:00+01:00;2022-03-27T13:00:00+01:00_2022-03-27T18:00:00+01:00;2022-03-29T12:00:00+01:00_2022-03-29T19:00:00+01:00;2022-03-30T12:00:00+01:00_2022-03-30T19:00:00+01:00;2022-03-31T12:00:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T12:00:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T10:00:00+01:00_2022-04-02T18:00:00+01:00;2022-04-02T12:00:00+01:00_2022-04-02T19:00:00+01:00;2022-04-03T13:00:00+01:00_2022-04-03T18:00:00+01:00;2022-04-05T12:00:00+01:00_2022-04-05T19:00:00+01:00;2022-04-06T12:00:00+01:00_2022-04-06T19:00:00+01:00;2022-04-07T12:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T12:00:00+01:00_2022-04-08T19:00:00+01:00;2022-04-09T10:00:00+01:00_2022-04-09T18:00:00+01:00;2022-04-09T12:00:00+01:00_2022-04-09T19:00:00+01:00;2022-04-10T13:00:00+01:00_2022-04-10T18:00:00+01:00;2022-04-12T12:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T12:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T12:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T12:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T10:00:00+01:00_2022-04-16T18:00:00+01:00;2022-04-16T12:00:00+01:00_2022-04-16T19:00:00+01:00;2022-04-17T13:00:00+01:00_2022-04-17T18:00:00+01:00;2022-04-19T12:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T12:00:00+01:00_2022-04-20T19:00:00+01:00;2022-04-21T12:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T12:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T10:00:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00;2022-04-23T12:00:00+01:00_2022-04-23T19:00:00+01:00;2022-04-24T13:00:00+01:00_2022-04-24T18:00:00+01:00;2022-04-26T12:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T12:00:00+01:00_2022-04-27T19:00:00+01:00;2022-04-28T12:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T12:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T10:00:00+01:00_2022-04-30T18:00:00+01:00;2022-04-30T12:00:00+01:00_2022-04-30T19:00:00+01:00;2022-05-01T13:00:00+01:00_2022-05-01T18:00:00+01:00;2022-05-03T12:00:00+01:00_2022-05-03T19:00:00+01:00;2022-05-04T12:00:00+01:00_2022-05-04T19:00:00+01:00;2022-05-05T12:00:00+01:00_2022-05-05T19:00:00+01:00;2022-05-06T12:00:00+01:00_2022-05-06T19:00:00+01:00;2022-05-07T10:00:00+01:00_2022-05-07T18:00:00+01:00;2022-05-07T12:00:00+01:00_2022-05-07T19:00:00+01:00;2022-05-08T13:00:00+01:00_2022-05-08T18:00:00+01:00;2022-05-10T12:00:00+01:00_2022-05-10T19:00:00+01:00;2022-05-11T12:00:00+01:00_2022-05-11T19:00:00+01:00;2022-05-12T12:00:00+01:00_2022-05-12T19:00:00+01:00;2022-05-13T12:00:00+01:00_2022-05-13T19:00:00+01:00;2022-05-14T10:00:00+01:00_2022-05-14T18:00:00+01:00;2022-05-14T12:00:00+01:00_2022-05-14T19:00:00+01:00;2022-05-15T13:00:00+01:00_2022-05-15T18:00:00+01:00;2022-05-17T12:00:00+01:00_2022-05-17T19:00:00+01:00;2022-05-18T12:00:00+01:00_2022-05-18T19:00:00+01:00;2022-05-19T12:00:00+01:00_2022-05-19T19:00:00+01:00;2022-05-20T12:00:00+01:00_2022-05-20T19:00:00+01:00;2022-05-21T10:00:00+01:00_2022-05-21T18:00:00+01:00;2022-05-21T12:00:00+01:00_2022-05-21T19:00:00+01:00;2022-05-22T13:00:00+01:00_2022-05-22T18:00:00+01:00;2022-05-24T12:00:00+01:00_2022-05-24T19:00:00+01:00;2022-05-25T12:00:00+01:00_2022-05-25T19:00:00+01:00;2022-05-26T12:00:00+01:00_2022-05-26T19:00:00+01:00;2022-05-27T12:00:00+01:00_2022-05-27T19:00:00+01:00;2022-05-28T10:00:00+01:00_2022-05-28T18:00:00+01:00;2022-05-28T12:00:00+01:00_2022-05-28T19:00:00+01:00;2022-05-29T13:00:00+01:00_2022-05-29T18:00:00+01:00;2022-05-31T12:00:00+01:00_2022-05-31T19:00:00+01:00;2022-06-01T12:00:00+01:00_2022-06-01T19:00:00+01:00;2022-06-02T12:00:00+01:00_2022-06-02T19:00:00+01:00;2022-06-03T12:00:00+01:00_2022-06-03T19:00:00+01:00;2022-06-04T10:00:00+01:00_2022-06-04T18:00:00+01:00;2022-06-04T12:00:00+01:00_2022-06-04T19:00:00+01:00;2022-06-05T13:00:00+01:00_2022-06-05T18:00:00+01:00;2022-06-07T12:00:00+01:00_2022-06-07T19:00:00+01:00;2022-06-08T12:00:00+01:00_2022-06-08T19:00:00+01:00;2022-06-09T12:00:00+01:00_2022-06-09T19:00:00+01:00;2022-06-10T12:00:00+01:00_2022-06-10T19:00:00+01:00;2022-06-11T10:00:00+01:00_2022-06-11T18:00:00+01:00;2022-06-11T12:00:00+01:00_2022-06-11T19:00:00+01:00;2022-06-12T13:00:00+01:00_2022-06-12T18:00:00+01:00;2022-06-14T12:00:00+01:00_2022-06-14T19:00:00+01:00;2022-06-15T12:00:00+01:00_2022-06-15T19:00:00+01:00;2022-06-16T12:00:00+01:00_2022-06-16T19:00:00+01:00;2022-06-17T12:00:00+01:00_2022-06-17T19:00:00+01:00;2022-06-18T10:00:00+01:00_2022-06-18T18:00:00+01:00;2022-06-18T12:00:00+01:00_2022-06-18T19:00:00+01:00;2022-06-19T13:00:00+01:00_2022-06-19T18:00:00+01:00;2022-06-21T12:00:00+01:00_2022-06-21T19:00:00+01:00;2022-06-22T12:00:00+01:00_2022-06-22T19:00:00+01:00;2022-06-23T12:00:00+01:00_2022-06-23T19:00:00+01:00;2022-06-24T12:00:00+01:00_2022-06-24T19:00:00+01:00;2022-06-25T10:00:00+01:00_2022-06-25T18:00:00+01:00;2022-06-25T12:00:00+01:00_2022-06-25T19:00:00+01:00;2022-06-26T13:00:00+01:00_2022-06-26T18:00:00+01:00;2022-06-28T12:00:00+01:00_2022-06-28T19:00:00+01:00;2022-06-29T12:00:00+01:00_2022-06-29T19:00:00+01:00;2022-06-30T12:00:00+01:00_2022-06-30T19:00:00+01:00;2022-07-01T12:00:00+01:00_2022-07-01T19:00:00+01:00;2022-07-02T10:00:00+01:00_2022-07-02T18:00:00+01:00;2022-07-02T12:00:00+01:00_2022-07-02T19:00:00+01:00;2022-07-03T13:00:00+01:00_2022-07-03T18:00:00+01:00;2022-07-05T12:00:00+01:00_2022-07-05T19:00:00+01:00;2022-07-06T12:00:00+01:00_2022-07-06T19:00:00+01:00;2022-07-07T12:00:00+01:00_2022-07-07T19:00:00+01:00;2022-07-08T12:00:00+01:00_2022-07-08T19:00:00+01:00;2022-07-09T10:00:00+01:00_2022-07-09T18:00:00+01:00;2022-07-09T12:00:00+01:00_2022-07-09T19:00:00+01:00;2022-07-10T13:00:00+01:00_2022-07-10T18:00:00+01:00;2022-07-12T12:00:00+01:00_2022-07-12T19:00:00+01:00;2022-07-13T12:00:00+01:00_2022-07-13T19:00:00+01:00;2022-07-14T12:00:00+01:00_2022-07-14T19:00:00+01:00;2022-07-15T12:00:00+01:00_2022-07-15T19:00:00+01:00;2022-07-16T10:00:00+01:00_2022-07-16T18:00:00+01:00;2022-07-16T12:00:00+01:00_2022-07-16T19:00:00+01:00;2022-07-17T13:00:00+01:00_2022-07-17T18:00:00+01:00;2022-07-19T12:00:00+01:00_2022-07-19T19:00:00+01:00;2022-07-20T12:00:00+01:00_2022-07-20T19:00:00+01:00;2022-07-21T12:00:00+01:00_2022-07-21T19:00:00+01:00;2022-07-22T12:00:00+01:00_2022-07-22T19:00:00+01:00;2022-07-23T10:00:00+01:00_2022-07-23T18:00:00+01:00;2022-07-23T12:00:00+01:00_2022-07-23T19:00:00+01:00;2022-07-24T13:00:00+01:00_2022-07-24T18:00:00+01:00;2022-07-26T12:00:00+01:00_2022-07-26T19:00:00+01:00;2022-07-27T12:00:00+01:00_2022-07-27T19:00:00+01:00;2022-07-28T12:00:00+01:00_2022-07-28T19:00:00+01:00;2022-07-29T12:00:00+01:00_2022-07-29T19:00:00+01:00;2022-07-30T10:00:00+01:00_2022-07-30T18:00:00+01:00;2022-07-30T12:00:00+01:00_2022-07-30T19:00:00+01:00;2022-07-31T13:00:00+01:00_2022-07-31T18:00:00+01:00;2022-08-02T12:00:00+01:00_2022-08-02T19:00:00+01:00;2022-08-03T12:00:00+01:00_2022-08-03T19:00:00+01:00;2022-08-04T12:00:00+01:00_2022-08-04T19:00:00+01:00;2022-08-05T12:00:00+01:00_2022-08-05T19:00:00+01:00;2022-08-06T10:00:00+01:00_2022-08-06T18:00:00+01:00;2022-08-06T12:00:00+01:00_2022-08-06T19:00:00+01:00;2022-08-07T13:00:00+01:00_2022-08-07T18:00:00+01:00;2022-08-09T12:00:00+01:00_2022-08-09T19:00:00+01:00;2022-08-10T12:00:00+01:00_2022-08-10T19:00:00+01:00;2022-08-11T12:00:00+01:00_2022-08-11T19:00:00+01:00;2022-08-12T12:00:00+01:00_2022-08-12T19:00:00+01:00;2022-08-13T10:00:00+01:00_2022-08-13T18:00:00+01:00;2022-08-13T12:00:00+01:00_2022-08-13T19:00:00+01:00;2022-08-14T13:00:00+01:00_2022-08-14T18:00:00+01:00;2022-08-16T12:00:00+01:00_2022-08-16T19:00:00+01:00;2022-08-17T12:00:00+01:00_2022-08-17T19:00:00+01:00;2022-08-18T12:00:00+01:00_2022-08-18T19:00:00+01:00;2022-08-19T12:00:00+01:00_2022-08-19T19:00:00+01:00;2022-08-20T10:00:00+01:00_2022-08-20T18:00:00+01:00;2022-08-20T12:00:00+01:00_2022-08-20T19:00:00+01:00;2022-08-21T13:00:00+01:00_2022-08-21T18:00:00+01:00;2022-08-23T12:00:00+01:00_2022-08-23T19:00:00+01:00;2022-08-24T12:00:00+01:00_2022-08-24T19:00:00+01:00;2022-08-25T12:00:00+01:00_2022-08-25T19:00:00+01:00;2022-08-26T12:00:00+01:00_2022-08-26T19:00:00+01:00;2022-08-27T10:00:00+01:00_2022-08-27T18:00:00+01:00;2022-08-27T12:00:00+01:00_2022-08-27T19:00:00+01:00;2022-08-28T13:00:00+01:00_2022-08-28T18:00:00+01:00;2022-08-30T12:00:00+01:00_2022-08-30T19:00:00+01:00;2022-08-31T12:00:00+01:00_2022-08-31T19:00:00+01:00;2022-09-01T12:00:00+01:00_2022-09-01T19:00:00+01:00;2022-09-02T12:00:00+01:00_2022-09-02T19:00:00+01:00;2022-09-03T10:00:00+01:00_2022-09-03T18:00:00+01:00;2022-09-03T12:00:00+01:00_2022-09-03T19:00:00+01:00;2022-09-04T13:00:00+01:00_2022-09-04T18:00:00+01:00;2022-09-06T12:00:00+01:00_2022-09-06T19:00:00+01:00;2022-09-07T12:00:00+01:00_2022-09-07T19:00:00+01:00;2022-09-08T12:00:00+01:00_2022-09-08T19:00:00+01:00;2022-09-09T12:00:00+01:00_2022-09-09T19:00:00+01:00;2022-09-10T10:00:00+01:00_2022-09-10T18:00:00+01:00;2022-09-10T12:00:00+01:00_2022-09-10T19:00:00+01:00;2022-09-11T13:00:00+01:00_2022-09-11T18:00:00+01:00;2022-09-13T12:00:00+01:00_2022-09-13T19:00:00+01:00;2022-09-14T12:00:00+01:00_2022-09-14T19:00:00+01:00;2022-09-15T12:00:00+01:00_2022-09-15T19:00:00+01:00;2022-09-16T12:00:00+01:00_2022-09-16T19:00:00+01:00;2022-09-17T10:00:00+01:00_2022-09-17T18:00:00+01:00;2022-09-17T12:00:00+01:00_2022-09-17T19:00:00+01:00;2022-09-18T13:00:00+01:00_2022-09-18T18:00:00+01:00;2022-09-20T12:00:00+01:00_2022-09-20T19:00:00+01:00;2022-09-21T12:00:00+01:00_2022-09-21T19:00:00+01:00;2022-09-22T12:00:00+01:00_2022-09-22T19:00:00+01:00;2022-09-23T12:00:00+01:00_2022-09-23T19:00:00+01:00;2022-09-24T10:00:00+01:00_2022-09-24T18:00:00+01:00;2022-09-24T12:00:00+01:00_2022-09-24T19:00:00+01:00;2022-09-25T13:00:00+01:00_2022-09-25T18:00:00+01:00;2022-09-27T12:00:00+01:00_2022-09-27T19:00:00+01:00;2022-09-28T12:00:00+01:00_2022-09-28T19:00:00+01:00;2022-09-29T12:00:00+01:00_2022-09-29T19:00:00+01:00;2022-09-30T12:00:00+01:00_2022-09-30T19:00:00+01:00;2022-10-01T10:00:00+01:00_2022-10-01T18:00:00+01:00;2022-10-01T12:00:00+01:00_2022-10-01T19:00:00+01:00;2022-10-02T13:00:00+01:00_2022-10-02T18:00:00+01:00;2022-10-04T12:00:00+01:00_2022-10-04T19:00:00+01:00;2022-10-05T12:00:00+01:00_2022-10-05T19:00:00+01:00;2022-10-06T12:00:00+01:00_2022-10-06T19:00:00+01:00;2022-10-07T12:00:00+01:00_2022-10-07T19:00:00+01:00;2022-10-08T10:00:00+01:00_2022-10-08T18:00:00+01:00;2022-10-08T12:00:00+01:00_2022-10-08T19:00:00+01:00;2022-10-09T13:00:00+01:00_2022-10-09T18:00:00+01:00;2022-10-11T12:00:00+01:00_2022-10-11T19:00:00+01:00;2022-10-12T12:00:00+01:00_2022-10-12T19:00:00+01:00;2022-10-13T12:00:00+01:00_2022-10-13T19:00:00+01:00;2022-10-14T12:00:00+01:00_2022-10-14T19:00:00+01:00;2022-10-15T10:00:00+01:00_2022-10-15T18:00:00+01:00;2022-10-15T12:00:00+01:00_2022-10-15T19:00:00+01:00;2022-10-16T13:00:00+01:00_2022-10-16T18:00:00+01:00;2022-10-18T12:00:00+01:00_2022-10-18T19:00:00+01:00;2022-10-19T12:00:00+01:00_2022-10-19T19:00:00+01:00;2022-10-20T12:00:00+01:00_2022-10-20T19:00:00+01:00;2022-10-21T12:00:00+01:00_2022-10-21T19:00:00+01:00;2022-10-22T10:00:00+01:00_2022-10-22T18:00:00+01:00;2022-10-22T12:00:00+01:00_2022-10-22T19:00:00+01:00;2022-10-23T13:00:00+01:00_2022-10-23T18:00:00+01:00;2022-10-25T12:00:00+01:00_2022-10-25T19:00:00+01:00;2022-10-26T12:00:00+01:00_2022-10-26T19:00:00+01:00;2022-10-27T12:00:00+01:00_2022-10-27T19:00:00+01:00;2022-10-28T12:00:00+01:00_2022-10-28T19:00:00+01:00;2022-10-29T10:00:00+01:00_2022-10-29T18:00:00+01:00;2022-10-29T12:00:00+01:00_2022-10-29T19:00:00+01:00;2022-10-30T13:00:00+01:00_2022-10-30T18:00:00+01:00;2022-11-01T12:00:00+01:00_2022-11-01T19:00:00+01:00;2022-11-02T12:00:00+01:00_2022-11-02T19:00:00+01:00;2022-11-03T12:00:00+01:00_2022-11-03T19:00:00+01:00;2022-11-04T12:00:00+01:00_2022-11-04T19:00:00+01:00;2022-11-05T10:00:00+01:00_2022-11-05T18:00:00+01:00;2022-11-05T12:00:00+01:00_2022-11-05T19:00:00+01:00;2022-11-06T13:00:00+01:00_2022-11-06T18:00:00+01:00;2022-11-08T12:00:00+01:00_2022-11-08T19:00:00+01:00;2022-11-09T12:00:00+01:00_2022-11-09T19:00:00+01:00;2022-11-10T12:00:00+01:00_2022-11-10T19:00:00+01:00;2022-11-11T12:00:00+01:00_2022-11-11T19:00:00+01:00;2022-11-12T10:00:00+01:00_2022-11-12T18:00:00+01:00;2022-11-12T12:00:00+01:00_2022-11-12T19:00:00+01:00;2022-11-13T13:00:00+01:00_2022-11-13T18:00:00+01:00;2022-11-15T12:00:00+01:00_2022-11-15T19:00:00+01:00;2022-11-16T12:00:00+01:00_2022-11-16T19:00:00+01:00;2022-11-17T12:00:00+01:00_2022-11-17T19:00:00+01:00;2022-11-18T12:00:00+01:00_2022-11-18T19:00:00+01:00;2022-11-19T10:00:00+01:00_2022-11-19T18:00:00+01:00;2022-11-19T12:00:00+01:00_2022-11-19T19:00:00+01:00;2022-11-20T13:00:00+01:00_2022-11-20T18:00:00+01:00;2022-11-22T12:00:00+01:00_2022-11-22T19:00:00+01:00;2022-11-23T12:00:00+01:00_2022-11-23T19:00:00+01:00;2022-11-24T12:00:00+01:00_2022-11-24T19:00:00+01:00;2022-11-25T12:00:00+01:00_2022-11-25T19:00:00+01:00;2022-11-26T10:00:00+01:00_2022-11-26T18:00:00+01:00;2022-11-26T12:00:00+01:00_2022-11-26T19:00:00+01:00;2022-11-27T13:00:00+01:00_2022-11-27T18:00:00+01:00;2022-11-29T12:00:00+01:00_2022-11-29T19:00:00+01:00;2022-11-30T12:00:00+01:00_2022-11-30T19:00:00+01:00;2022-12-01T12:00:00+01:00_2022-12-01T19:00:00+01:00;2022-12-02T12:00:00+01:00_2022-12-02T19:00:00+01:00;2022-12-03T10:00:00+01:00_2022-12-03T18:00:00+01:00;2022-12-03T12:00:00+01:00_2022-12-03T19:00:00+01:00;2022-12-04T13:00:00+01:00_2022-12-04T18:00:00+01:00;2022-12-06T12:00:00+01:00_2022-12-06T19:00:00+01:00;2022-12-07T12:00:00+01:00_2022-12-07T19:00:00+01:00;2022-12-08T12:00:00+01:00_2022-12-08T19:00:00+01:00;2022-12-09T12:00:00+01:00_2022-12-09T19:00:00+01:00;2022-12-10T10:00:00+01:00_2022-12-10T18:00:00+01:00;2022-12-10T12:00:00+01:00_2022-12-10T19:00:00+01:00;2022-12-11T13:00:00+01:00_2022-12-11T18:00:00+01:00;2022-12-13T12:00:00+01:00_2022-12-13T19:00:00+01:00;2022-12-14T12:00:00+01:00_2022-12-14T19:00:00+01:00;2022-12-15T12:00:00+01:00_2022-12-15T19:00:00+01:00;2022-12-16T12:00:00+01:00_2022-12-16T19:00:00+01:00;2022-12-17T10:00:00+01:00_2022-12-17T18:00:00+01:00;2022-12-17T12:00:00+01:00_2022-12-17T19:00:00+01:00;2022-12-18T13:00:00+01:00_2022-12-18T18:00:00+01:00;2022-12-20T12:00:00+01:00_2022-12-20T19:00:00+01:00;2022-12-21T12:00:00+01:00_2022-12-21T19:00:00+01:00;2022-12-22T12:00:00+01:00_2022-12-22T19:00:00+01:00;2022-12-23T12:00:00+01:00_2022-12-23T19:00:00+01:00;2022-12-24T10:00:00+01:00_2022-12-24T18:00:00+01:00;2022-12-24T12:00:00+01:00_2022-12-24T19:00:00+01:00;2022-12-25T13:00:00+01:00_2022-12-25T18:00:00+01:00;2022-12-27T12:00:00+01:00_2022-12-27T19:00:00+01:00;2022-12-28T12:00:00+01:00_2022-12-28T19:00:00+01:00;2022-12-29T12:00:00+01:00_2022-12-29T19:00:00+01:00;2022-12-30T12:00:00+01:00_2022-12-30T19:00:00+01:00;2022-12-31T10:00:00+01:00_2022-12-31T18:00:00+01:00;2022-12-31T12:00:00+01:00_2022-12-31T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris lieuville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Departement Paris

Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Puzzle participatif Médiathèque de la Canopée la fontaine 2022-01-04 was last modified: by Puzzle participatif Médiathèque de la Canopée la fontaine Médiathèque de la Canopée la fontaine 4 janvier 2022 Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris

Paris Paris