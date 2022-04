Puzzle participatif : le défi de l’été Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’évènement: Haute-Vienne

**Puzzle participatif : C’est le défi de l’été** Un puzzle “Planisphère” vous attend dans le salon de lecture du rez-de-chaussée. Si ça vous dit, venez ajouter votre pièce à l’édifice, il y en a 1 000 à poser. Restez 5 minutes ou quelques heures… à vous de voir. Nous l’exposerons dès qu’il sera terminé ! **Conditions d’accès :** Accès libre **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/puzzle-participatif-le-defi-de-lete](https://bfm.limoges.fr/evenement/puzzle-participatif-le-defi-de-lete)](https://bfm.limoges.fr/evenement/puzzle-participatif-le-defi-de-lete) Un puzzle “Planisphère” vous attend. Venez ajouter votre pièce à l’édifice ! Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc Corgnac Haute-Vienne

