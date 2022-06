PUZZLE PARTICIPATIF Agel Agel Catégories d’évènement: Agel

Hérault

PUZZLE PARTICIPATIF Agel, 6 juillet 2022, Agel. PUZZLE PARTICIPATIF

Rue de la Fontaine

n°5 Agel Hérault

2022-07-06 – 2022-07-27 Agel

PUZZLE PARTICIPATIF

Rue de la Fontaine n°5
Agel, Hérault

2022-07-06 – 2022-07-27

Venez reconstituer sous 3 semaines un puzzle de 1000 pièces.

mediatheque-agel@orange.fr
+33 4 68 43 70 10

