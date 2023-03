PUZZLE A LA FOLIE THEATRE, 24 juin 2023, PARIS.

PUZZLE A LA FOLIE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-06-24 à 21:30 (2023-03-06 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

A LA FOLIE THEATRE présente ce spectacle La fin du monde est proche, pourtant, un couple se disputent et se déchirent car ils portent ensemble un lourd secret…Laura et Bruno sont un couple habitant au sixième étage d’un immeuble HLM. Laura tente depuis cinq ans de finir un puzzle et Bruno construit une machine à remonter le temps. Mais un soir, alors que le couple se dispute une nouvelle fois, ils remarquent que toutes les lumières de la ville se sont éteintes et que le monde est plongé dans une nuit mystérieuse et totale. La seule lumière ayant survécu est celle du salon de leur petit appartement…

A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT Paris

