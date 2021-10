Épinal Épinal Épinal, Vosges PUZZLE D’ARTISTES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

PUZZLE D’ARTISTES Épinal, 29 octobre 2021, Épinal. PUZZLE D’ARTISTES 2021-10-29 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-03 19:00:00 19:00:00 Place des Vosges Galerie du BAILLI

Épinal Vosges Épinal Exposition regroupant une petite dizaine de créateurs. Tous s’exprimant dans des domaines différents : sculpteur sur métal, céramiste, peinture sur soie, créations de sacs, bijoux, bougies,tableaux collages acrylique,tailleur et sculpteur sur pierre, émaux sur cuivre et tableaux acrylique.

Facebook : Cathylou Epinal Exposition Louis +33 6 77 64 05 64 LOUIS Catherine

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Place des Vosges Galerie du BAILLI Ville Épinal lieuville 48.18472#6.45777