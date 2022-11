Puzzle-bestiaire – Exposition de Gay Wegerif

2022-12-16 – 2023-01-18 Poursuivant sa recherche autour de la forme, l'artiste-illustratrice Gay Wegerif a conçu un puzzle géant d'animaux réels ou imaginaires. De la simple association de couleur à la création d'hybrides, en passant par le jeu classique du puzzle, les enfants pourront décider de composer et décomposer à l'infini cette exposition. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l'Huisne à Rémalard en Perche – ouverte lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h/14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h/14h-16h.

