[Visite guidée] Le Bunker R600 Puys Dieppe, 16 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir un bunker mis au jour en 2018 dans un jardin particulier du hameau de Puys. C’est l’un des plus anciens des 836 blockhaus que compte le secteur de Dieppe. De type R600, il a nécessité un à deux mois de construction et faisait partie du Mur de l’Atlantique.

> Visite de l’ouvrage principal, accompagnée d’explications techniques sur le système de défense mis en place suite au raid de Dieppe ainsi que sur son fonctionnement et la vie des soldats sur le front.

> Départs de visites samedi à 14h, 15h & 16h et dimanche à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 par l’association « Bunker Archéo Dieppe »

> Réservation obligatoire.

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Puys

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



On the occasion of the Heritage Days, come and discover a bunker unearthed in 2018 in a private garden in the hamlet of Puys. It’s one of the oldest of the 836 blockhouses in the Dieppe area. Type R600, it took one to two months to build and was part of the Atlantic Wall.

> Tour of the main structure, with technical explanations of the defense system put in place following the Dieppe Raid, its operation and the lives of soldiers at the front.

> Tours depart Saturday at 2pm, 3pm & 4pm and Sunday at 10am, 11am, 1:30pm, 2:30pm and 3:30pm, led by the « Bunker Archéo Dieppe » association

> Reservations required

Durante las Jornadas del Patrimonio, venga a descubrir un búnker desenterrado en 2018 en un jardín privado de la aldea de Puys. Es uno de los más antiguos de los 836 blocaos de la zona de Dieppe. De tipo R600, tardó entre uno y dos meses en construirse y formaba parte del Muro Atlántico.

> Visita de la estructura principal, con explicaciones técnicas sobre el sistema de defensa puesto en marcha tras el asalto de Dieppe, su funcionamiento y la vida de los soldados en el frente.

> Las visitas salen el sábado a las 14:00, 15:00 y 16:00 y el domingo a las 10:00, 11:00, 13:30, 14:30 y 15:30 con la asociación « Bunker Archéo Dieppe »

> Reserva obligatoria

Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals einen Bunker, der 2018 in einem Privatgarten im Weiler Puys freigelegt wurde. Er ist einer der ältesten der 836 Bunker, die es im Sektor Dieppe gibt. Er ist vom Typ R600, benötigte ein bis zwei Monate Bauzeit und war Teil des Atlantikwalls.

> Besichtigung des Hauptwerks mit technischen Erläuterungen zum Verteidigungssystem, das nach dem Überfall auf Dieppe errichtet wurde, sowie zu seiner Funktionsweise und dem Leben der Soldaten an der Front.

> Beginn der Besichtigungen am Samstag um 14, 15 & 16 Uhr und am Sonntag um 10, 11, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr durch den Verein « Bunker Archéo Dieppe »

> Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche