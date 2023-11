Noël en Provence à Puyricard Puyricard Aix-en-Provence, 3 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Voici Noël qui arrive, avec son florilège de traditions. En provençal on dit : Nouvè ou Calendo. L’association « La Belugo de Pue-Ricard » a l’honneur de vous convier à cette fête qui se déroule à la Salle des Fêtes de Puyricard..

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Puyricard Salle des fêtes de Puyricard

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas is just around the corner, and with it comes a host of traditions. In Provençal we say: Nouvè or Calendo. The « La Belugo de Pue-Ricard » association is delighted to invite you to this festive event, which takes place at the Salle des Fêtes in Puyricard.

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ella llegan toda una serie de tradiciones. En provenzal decimos: Nouvè o Calendo. La asociación « La Belugo de Pue-Ricard » tiene el placer de invitarle a esta celebración, que tiene lugar en la Salle des Fêtes de Puyricard.

Weihnachten steht vor der Tür und mit ihm eine Fülle von Traditionen. Auf Provenzalisch sagt man: Nouvè oder Calendo. Der Verein « La Belugo de Pue-Ricard » hat die Ehre, Sie zu diesem Fest einzuladen, das im Salle des Fêtes de Puyricard stattfindet.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence