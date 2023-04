Spectacle : Madame la poule Bibliothèque, 6 mai 2023, Puyoô.

Par la Cie la pierre et le tapis.

Gérard le Renard rôde autour du poulailler. Il tombe sous le charme de la fille d’Ursule la Poule. Sa décision est prise, il va prendre la plume pour demander la main à la jolie poulette. Comment arrivera t-il à ses fins avec la faim qui lui tenaille l’estomac ?.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Bibliothèque

Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the Cie la pierre et le tapis.

Gérard the Fox prowls around the henhouse. He falls under the charm of Ursula the Hen’s daughter. His decision is made, he will take the pen to ask for the hand of the pretty chick. How will he achieve his goal with the hunger in his stomach?

Por la Cie la pierre et le tapis.

Gérard el Zorro merodea por el gallinero. Cae bajo el hechizo de Úrsula, la hija de la gallina. Su decisión está tomada, cogerá la pluma para pedir la mano de la guapa pollita. ¿Cómo logrará su objetivo con el hambre en el estómago?

Von der Cie la pierre et le tapis.

Gérard der Fuchs streift um den Hühnerstall. Er verliebt sich in die Tochter von Ursule, dem Huhn. Sein Entschluss steht fest: Er wird zur Feder greifen und um die Hand der hübschen Henne anhalten. Wie wird er sein Ziel erreichen, wenn ihm der Hunger im Magen liegt?

Mise à jour le 2023-04-15 par OT Coeur de Béarn