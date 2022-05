Puymartin célèbre 50 ans d’ouverture : Journée portes ouvertes Marquay, 2 juin 2022, Marquay.

Puymartin célèbre 50 ans d’ouverture : Journée portes ouvertes Puymartin Château de Puymartin Marquay

2022-06-02 10:00:00 – 2022-06-02 17:00:00 Puymartin Château de Puymartin

Marquay Dordogne Marquay

Le Château de Puymartin célèbre ses 50 ans d’ouverture !

Pour l’occasion, on vous donne rendez-vous pour une journée portes ouvertes de 10h à 17h !

Au programme : visite du cabinet mythologique et de la chambre d’Artemis et découverte en avant première de la nouvelle animation “Les Soirées de la Marquise”.

Puymartin Château de Puymartin Marquay

