Les Musicales dans les Vignes au Château Gassier – Tango argentin Château Gassier, 24 juillet 2023, Puyloubier.

Dans le cadre féérique du Château Gassier situé au pied de la montagne Sainte Victoire, venez assister à un spectacle de Tango argentin avec des musiciens et danseurs, sortis de la plus grande école de tango de Buenos Aires..

2023-07-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-24 22:00:00. EUR.

Château Gassier Chemin De la Colle

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the enchanting setting of the Château Gassier located at the foot of the Sainte Victoire mountain, come and attend an Argentine Tango show with musicians and dancers from the biggest tango school in Buenos Aires.

En el mágico marco del Château Gassier, al pie de la montaña Sainte Victoire, venga a asistir a un espectáculo de tango argentino con músicos y bailarines de la mayor escuela de tango de Buenos Aires.

Im märchenhaften Rahmen des Château Gassier am Fuße des Berges Sainte Victoire erleben Sie eine argentinische Tango-Show mit Musikern und Tänzern, die aus der größten Tangoschule in Buenos Aires hervorgegangen sind.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence