Feu d’artifice à Puy-l’Evêque Puyl’Evêque, 14 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Les sapeurs-pompiers de Puy-l’Evêque feront tirer un feu d’artifice dans le cadre de leur bal..

2023-07-14 à 23:00:00 ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Puyl’Evêque

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The firemen of Puy-l’Evêque will have a fireworks display as part of their ball.

Los bomberos de Puy-l’Evêque lanzarán fuegos artificiales como parte de su baile.

Die Feuerwehr von Puy-l’Evêque wird im Rahmen ihres Balls ein Feuerwerk abbrennen lassen.

