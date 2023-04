Visite guidée « Puygiron aux lampions », 18 juillet 2023, Puygiron.

Venez découvrir ce petit village perché. Déambulant au cœur des ruelles, l’histoire de Puygiron se dévoilera aux lueurs des flambeaux..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . EUR.

Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover this small perched village. Strolling through the streets, the history of Puygiron will be revealed by the light of the torches.

Venga a descubrir este pequeño pueblo encaramado. Paseando por sus callejuelas, la historia de Puygiron le será revelada a la luz de las antorchas.

Entdecken Sie dieses kleine, hoch gelegene Dorf. Bei einem Spaziergang durch die Gassen wird die Geschichte von Puygiron im Schein der Fackeln enthüllt.

