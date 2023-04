repas et bal dansant place de la mairie Puygiron Catégories d’Évènement: Drôme

Puygiron

repas et bal dansant place de la mairie, 13 juillet 2023, Puygiron. le bal du 13 juillet vous attend nombreux pour célébrer la fête nationale. Un repas est également proposé pour accompagner cette festivité.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

place de la mairie

Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



the 13th of July ball awaits you to celebrate the national holiday. A meal is also proposed to accompany this festivity el baile del 13 de julio le espera para celebrar los días festivos. También se propone una comida para acompañar esta festividad der Ball des 13. Juli erwartet Sie zahlreich, um den Nationalfeiertag zu begehen. Zu dieser Festlichkeit wird auch ein Essen angeboten Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Puygiron Autres Lieu place de la mairie Adresse place de la mairie Ville Puygiron Departement Drôme Lieu Ville place de la mairie Puygiron

place de la mairie Puygiron Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puygiron/

repas et bal dansant place de la mairie 2023-07-13 was last modified: by repas et bal dansant place de la mairie place de la mairie 13 juillet 2023 place de la mairie Puygiron

Puygiron Drôme