Greffe des arbres fruitiers PUYDARRIEUX Puydarrieux, 17 mars 2024, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

La greffe fruitière permet de sauvegarder des variétés anciennes et donc de participer à la conservation du patrimoine naturel et gustatif. Ce stage est adapté à la période et aux végétaux présents autour de la Maison de la Nature 65 à fin Mars. Il permettra, selon la date et les arbres, d’aborder et de pratiquer les gestes liés aux différents types de greffes..

2024-03-17 09:00:00 fin : 2024-03-17 17:00:00. .

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Fruit grafting makes it possible to safeguard old varieties and thus to participate in the conservation of the natural and taste heritage. This course is adapted to the period and the plants present around the Maison de la Nature 65 at the end of March. Depending on the date and the trees, it will allow you to approach and practice the gestures linked to the different types of grafting.

El injerto de frutas permite salvaguardar las variedades antiguas y participar así en la conservación del patrimonio natural y gustativo. Este curso está adaptado a la época y a las plantas presentes en los alrededores de la Maison de la Nature 65 a finales de marzo. Permitirá, en función de la fecha y de los árboles, abordar y practicar los gestos vinculados a los diferentes tipos de injertos.

Die Obstveredelung ermöglicht es, alte Sorten zu erhalten und somit an der Bewahrung des natürlichen und geschmacklichen Erbes teilzunehmen. Dieser Kurs ist auf die Zeit und die Pflanzen rund um das Maison de la Nature 65 bis Ende März abgestimmt. Je nach Datum und Baum können Sie die verschiedenen Arten von Pfropfungen kennen lernen und üben.

