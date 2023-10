Atelier jeunes Cap Nature : à la découverte des oiseaux (partie 2) PUYDARRIEUX Puydarrieux, 21 février 2024, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

Poursuivez votre découverte des oiseaux autour lac de Puydarrieux. Encadrés par une animatrice nature, les jeunes pourront comprendre et observer cette faune dans un cadre naturel préservé.

Sur inscription : 4 €..

2024-02-21 14:30:00 fin : 2024-02-21 17:00:00. EUR.

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Continue your discovery of the birds around Lake Puydarrieux. Supervised by a nature guide, youngsters will be able to understand and observe this fauna in an unspoilt natural setting.

Registration required: 4 ?

Continúe su descubrimiento de las aves alrededor del lago de Puydarrieux. Acompañados por un guía de naturaleza, los más jóvenes podrán comprender y observar esta fauna en un entorno natural intacto.

Inscripción obligatoria: 4?

Setze deine Entdeckung der Vögel rund um den See von Puydarrieux fort. Unter Anleitung einer Naturanimateurin können die Jugendlichen diese Fauna in einer geschützten natürlichen Umgebung verstehen und beobachten.

Mit Anmeldung: 4 ?

