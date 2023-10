Balade Découverte des oiseaux migrateurs PUYDARRIEUX Puydarrieux, 10 février 2024, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

RDV Site de la MNE 65.

Nous vous proposons d’observer les oiseaux migrateurs à travers le visionnage des images de la caméra placée au bord du lac de Puydarrieux, puis depuis différents points d’observation directement au lac.

Plein tarif: 5,50€, Tarif -12 ans & adhérent: 4€.

Inscription obligatoire..

2024-02-10 14:30:00 fin : 2024-02-10 17:00:00. .

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



We invite you to observe migratory birds by viewing images from the camera placed on the edge of Lac de Puydarrieux, then from various observation points directly at the lake.

Full price: 5.50?, Under-12s & members: 4?

Registration required.

Le invitamos a observar las aves migratorias viendo las imágenes de la cámara situada en la orilla del lago de Puydarrieux, y después desde varios puntos de observación directamente en el lago.

Precio completo: 5,50 euros, menores de 12 años y socios: 4 euros.

Inscripción obligatoria.

Wir schlagen Ihnen vor, die Zugvögel zu beobachten, indem Sie sich die Bilder der Kamera am Ufer des Sees von Puydarrieux anschauen und anschließend von verschiedenen Beobachtungspunkten direkt am See aus.

Voller Preis: 5,50 ?, Preis für Kinder unter 12 Jahren und Mitglieder: 4 ?

Eine Anmeldung ist erforderlich.

