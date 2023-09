Les Hivernales PUYDARRIEUX Puydarrieux, 27 janvier 2024, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

Ce festival est ouvert à tous : jeunes et moins jeunes, naturalistes, curieux, seul ou entre amis, avec votre association… Sorties nature, observation d’oiseaux, projections de films, conférences, expositions. Un programme riche pour s’émerveiller et se laisser surprendre dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Le programme sera téléchargeable sur le site de la MNE à partir du mois de Décembre.

Bar, restauration et hébergement sont aussi proposés sur le week-end.

Si vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévole, faites nous le savoir !

Entrée : 5€ adulte ; 2,50€ Enfant (6-12 ans) ; Gratuit –de 6 ans..

2024-01-27 fin : 2024-01-28 . .

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



This festival is open to all: young and old, naturalists, the curious, alone or with friends, with your association? Nature outings, birdwatching, film screenings, lectures, exhibitions. A rich program to marvel at and be surprised by, in a warm and friendly atmosphere!

The program can be downloaded from the MNE website in December.

Bar, catering and accommodation are also available over the weekend.

If you’d like to get involved as a volunteer, let us know!

Admission: 5? adult; 2.50? Child (6-12 yrs); Free under 6 yrs.

Este festival está abierto a todos: jóvenes y mayores, naturalistas, curiosos, solos o con amigos, con su asociación.. Salidas a la naturaleza, observación de aves, proyecciones de películas, conferencias y exposiciones. Un rico programa para maravillarse y sorprenderse, en un ambiente cálido y acogedor

El programa podrá descargarse de la página web del MNE en diciembre.

También habrá servicio de bar, catering y alojamiento durante el fin de semana.

Si desea participar como voluntario, ¡háganoslo saber!

Entrada: 5? adulto; 2,50? Niños (6-12 años); gratuita para menores de 6 años.

Dieses Festival ist für alle offen: Jung und Alt, Naturforscher, Neugierige, allein oder mit Freunden, mit Ihrem Verein? Naturausflüge, Vogelbeobachtung, Filmvorführungen, Vorträge, Ausstellungen. Ein reichhaltiges Programm zum Staunen und sich überraschen lassen in einer herzlichen und geselligen Atmosphäre!

Das Programm kann ab Dezember von der MNE-Website heruntergeladen werden.

Bars, Restaurants und Unterkünfte werden an diesem Wochenende ebenfalls angeboten.

Wenn Sie sich als Freiwilliger engagieren möchten, lassen Sie es uns wissen!

Eintritt: 5? Erwachsene; 2,50? Kinder (6-12 Jahre); Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65