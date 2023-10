Observation des oiseaux au lac de Puydarrieux PUYDARRIEUX Puydarrieux, 5 janvier 2024, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

Après un premier visionnage du lac, depuis la MNE65 (grâce à la caméra), vous pourrez rejoindre un membre de la MNE65, à 15h30, à la cabane du virage pour observer les oiseaux migrateurs présents sur le marnage. Longues-vues et jumelles seront mises à votre disposition.

Gratuit, sans inscription..

2024-01-05 15:00:00 fin : 2024-01-05 . .

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



After an initial view of the lake from the MNE65 (using the camera), you can join a member of the MNE65 at 3.30pm at the cabane du virage to observe migratory birds on the tidal zone. Telescopes and binoculars will be provided.

Free, no registration required.

Tras un primer vistazo al lago desde el MNE65 (utilizando la cámara), podrá unirse a un miembro del MNE65 a las 15.30 h en la cabane du virage para observar las aves migratorias en la zona de mareas. Se proporcionarán telescopios y prismáticos.

Gratuito, no es necesario inscribirse.

Nach einem ersten Blick auf den See vom MNE65 aus (dank der Kamera), können Sie sich um 15:30 Uhr einem Mitglied des MNE65 an der Hütte der Kurve anschließen, um die Zugvögel zu beobachten, die sich am Ufer aufhalten. Fernrohre und Ferngläser werden Ihnen zur Verfügung gestellt.

Kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

