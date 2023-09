Chantier hivernage au jardin des partages PUYDARRIEUX Puydarrieux, 10 décembre 2023, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

Venez participer à la mise au repos du Jardin des partages.

Atelier entretien des outils, couverture des sols pour l’hiver, petit bricolage des installations, voilà ce qui vous attend pour cette demi-journée conviviale !.

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and help put the Jardin des Partages to rest.

A tool maintenance workshop, ground cover for the winter, a little DIY on the facilities – that’s what’s in store for this convivial half-day!

Venga a ayudar a poner de nuevo en orden el Jardin des Partages.

Un taller de mantenimiento de herramientas, una cubierta vegetal para el invierno y un poco de bricolaje en las instalaciones: ¡eso es lo que le espera durante esta media jornada de convivencia!

Kommen Sie und helfen Sie mit, den Jardin des partages zur Ruhe zu bringen.

Workshop zur Wartung der Werkzeuge, Bedecken des Bodens für den Winter, kleine Basteleien an den Anlagen – das erwartet Sie an diesem geselligen halben Tag!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65