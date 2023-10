Photographie Nature PUYDARRIEUX Puydarrieux, 25 novembre 2023, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

RDV Site de la MNE 65.

Saisir l’instant fugitif que nous propose la nature demande patience et technicité. Mais quel plaisir de pouvoir ensuite se rappeler ce moment et le partager.

Le stage abordera les aspects techniques et une mise en pratique au lac de Puydarrieux.

Sur inscription : 90 € plein tarif ; 80 € adhérent.

Repas compris..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



RDV MNE 65

Capturing a fleeting moment in nature requires patience and technical skill. But what a pleasure to be able to recall and share that moment.

The course will cover technical aspects and practical application at Puydarrieux lake.

Registration required: 90? full price; 80? member price.

Meals included.

Captar un momento fugaz en la naturaleza requiere paciencia y habilidad técnica. Pero qué placer es poder rememorar ese momento y compartirlo con los demás.

El curso abordará aspectos técnicos y ejercicios prácticos en el lago de Puydarrieux.

Inscripción obligatoria: 90? precio completo; 80? precio socio.

Comida incluida.

Den flüchtigen Moment, den uns die Natur bietet, einzufangen, erfordert Geduld und technisches Können. Aber was für ein Vergnügen, sich später an diesen Moment erinnern und ihn mit anderen teilen zu können.

Der Kurs behandelt die technischen Aspekte und eine praktische Umsetzung am See von Puydarrieux.

Nach Anmeldung: 90 ? Vollpreis; 80 ? Mitglieder.

Mahlzeit inbegriffen.

