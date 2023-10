L’ornithologie des zones humides PUYDARRIEUX Puydarrieux, 25 novembre 2023, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

Une zone humide est idéale pour mettre en pratique de l’observation ornithologique. Les oiseaux y restent stationnés et visibles facilement. Idéal pour profiter du site de Puydarrieux et de sa richesse faunistique. Des apports complémentaires en salle compléteront votre connaissance.

Sur inscription : 90 € plein tarif ; 80 € adhérent.

Repas compris..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



A wetland is ideal for birdwatching. Birds remain stationary and easily visible. Ideal for enjoying the Puydarrieux site and its wealth of wildlife. Additional information will be provided in the classroom.

Registration required: 90? full price; 80? member price.

Meals included.

Un humedal es ideal para observar aves. Las aves son fáciles de ver y no se mueven. Ideal para disfrutar del sitio de Puydarrieux y de su riqueza faunística. Se proporcionará información adicional en el aula.

Inscripción obligatoria: 90? precio completo; 80? precio socio.

Comida incluida.

Ein Feuchtgebiet ist ideal für die Vogelbeobachtung. Die Vögel halten sich dort auf und sind leicht zu sehen. Ideal, um den Standort Puydarrieux und seine reiche Fauna zu genießen. Zusätzliche Beiträge im Saal vervollständigen Ihre Kenntnisse.

Nach Anmeldung: 90 ? Vollpreis; 80 ? Mitglieder.

Mahlzeit inbegriffen.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65