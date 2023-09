Festival AlimenTerre 2ème édition PUYDARRIEUX Puydarrieux, 21 octobre 2023, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

Le Festival AlimenTERRE est un événement national autour de l’alimentation durable et solidaire ! Pour cette

deuxième édition, la MNE 65 vous invite à découvrir le fi lm « Du béton dans nos courgettes » qui fera l’objet

d’une diffusion et sera suivi par un débat. Un apéro dinatoire clôturera cet évènement. Le programme sera

disponible sur notre site internet.

Gratuit. Sans inscription..

2023-10-21 13:30:00 fin : 2023-10-21 20:00:00. .

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement et lac

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



The AlimenTERRE Festival is a national event focusing on sustainable, solidarity-based food! For this

second edition, MNE 65 invites you to discover the fi lm « Du béton dans nos zucchinis », which will be screened

followed by a debate. The event will close with an aperitif and dinner. The program will be

available on our website.

Free admission. No registration required.

El Festival AlimenTERRE es un acontecimiento nacional centrado en la alimentación sostenible y socialmente responsable En esta

segunda edición, el MNE 65 le invita a descubrir la película « Du béton dans nos courgettes » (El hormigón en nuestros calabacines)

seguida de un debate. El acto se clausurará con un aperitivo y una cena. El programa estará

disponible en nuestra página web.

Entrada gratuita. No es necesario inscribirse.

Das AlimenTERRE-Festival ist eine nationale Veranstaltung rund um nachhaltige und solidarische Ernährung! Für diese

ausgabe lädt Sie die MNE 65 ein, den Film « Du béton dans nos courgettes » (Beton in unseren Zucchini) zu sehen

gezeigt und anschließend diskutiert wird. Ein Aperitif und ein Abendessen runden die Veranstaltung ab. Das Programm wird

auf unserer Website verfügbar sein.

Die Teilnahme ist kostenlos. Ohne Anmeldung.

