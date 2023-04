Atelier jeunes : Les petites bêtes et leurs secrets. PUYDARRIEUX, 12 juillet 2023, Puydarrieux.

Equipés de loupes et à pas de loup, nous partirons à la recherche des petites bêtes de la forêt ! Quoi de mieux qu’une observation détaillée pour comprendre comment ils vivent et surtout comment les protéger !.

2023-07-12 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-12 17:00:00. EUR.

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Equipped with magnifying glasses and at wolf’s pace, we will go in search of the small animals of the forest! What could be better than a detailed observation to understand how they live and especially how to protect them!

Equipados con lupas y a paso de lobo, ¡iremos en busca de los pequeños animales del bosque! Qué mejor que una observación detallada para comprender cómo viven y, sobre todo, ¡cómo protegerlos!

Ausgestattet mit Lupen und im Laufschritt machen wir uns auf die Suche nach den kleinen Tieren des Waldes! Was gibt es Besseres als eine genaue Beobachtung, um zu verstehen, wie sie leben und vor allem, wie man sie schützen kann!

