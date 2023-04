Vannerie PUYDARRIEUX, 27 mai 2023, Puydarrieux.

RDV Site de la MNE 65.

La vannerie est un outil formidable pour allier envie artistique et activité physique !

Vous pourrez découvrir les différents matériaux nécessaires et vous appréhenderez également les gestes pour confectionner un objet.

Repas compris..

2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. EUR.

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



RDV Site of the MNE 65.

Basketry is a great tool to combine artistic desire and physical activity!

You will discover the different materials needed and you will also learn the gestures to make an object.

Meal included.

La cestería es una forma estupenda de combinar el deseo artístico y la actividad física

Descubrirás los distintos materiales necesarios y también aprenderás a fabricar un objeto.

Almuerzo incluido.

Die Korbflechterei ist ein wunderbares Werkzeug, um künstlerische Lust mit körperlicher Aktivität zu verbinden!

Sie lernen die verschiedenen Materialien kennen, die Sie benötigen, und Sie lernen auch, wie man ein Objekt herstellt.

Mittagessen inbegriffen.

Mise à jour le 2023-02-14 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65