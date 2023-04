4ème Troc de graines et de plants PUYDARRIEUX, 23 avril 2023, Puydarrieux.

Dans les Jardins des Coteaux de la MNE65 un troc de graines est organisé par les bénévoles du jardin.

Pour participer, rien de plus simple : amenez vos semences et plants et repartez avec de nouvelles variétés !

Atelier flash autour de l’agroécologie..

2023-04-23 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-23 . .

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



In the Jardins des Coteaux of the MNE65 a seed swap is organized by the garden volunteers.

To participate, nothing could be easier: bring your seeds and plants and leave with new varieties!

Flash workshop on agroecology.

En los Jardins des Coteaux del MNE65, los voluntarios organizan un intercambio de semillas.

Para participar, nada más fácil: ¡traiga sus semillas y plantas y váyase con nuevas variedades!

Taller flash sobre agroecología.

In den Jardins des Coteaux des MNE65 wird von den Freiwilligen des Gartens ein Tauschhandel für Saatgut organisiert.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Bringen Sie Ihr Saatgut und Ihre Setzlinge mit und gehen Sie mit neuen Sorten nach Hause!

Flash-Workshop rund um die Agrarökologie.

