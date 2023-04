Les merveilles du Château de Puycharnaud Puycharnaud, 16 avril 2023, Saint-Estèphe .

Les merveilles du Château de Puycharnaud

Suivez le guide pour une visite à travers l’histoire de Puycharnaud et laissez-vous émerveiller par ce château du XIXème siècle, rénové ces dernières années par son propriétaire. En parallèle, une animation grimpe d’arbres est prévue dans le Parc du Château toute la journée. Prenez de la hauteur et découvrez une biodiversité sensible et méconnue !

Animé par le château de Puycharnaud et Au fil des Cimes.

Activité pour tous, sans prérequis nécessaire. Enfants sous resp. des parents, dès 8 ans. Prévoir pantalon, chaussures fermées, casquettes et gourde pour la grimpe d’arbre.

Visite guidée : 8€ à partir de 12 ans, réservation recommandée.

Grimpe d’arbres gratuite

Visites guidées à 10h30, 14h30, 16h15

Grimpe d’arbres entre 10h et 12h30 et entre 14h et 17h.

Visite à travers l’histoire de Puycharnaud et animation grimpe d’arbres dans le Parc du Château toute la journée.

+33 5 53 55 36 00

