Vide-greniers Place Grande Puybrun Catégories d’Évènement: Lot

PUYBRUN

Vide-greniers Place Grande, 28 mai 2023, Puybrun. Organisé par l’Union Sportive Puybrun-Tauriac

Buvette et restauration sur place.

2023-05-28 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-28 19:00:00. EUR.

Place Grande

Puybrun 46130 Lot Occitanie



Organized by the Union Sportive Puybrun-Tauriac

Refreshments and food on site Organizado por la Unión Deportiva Puybrun-Tauriac

Refrescos y comida in situ Organisiert von der Union Sportive Puybrun-Tauriac

Organisiert von der Union Sportive Puybrun-Tauriac

Getränke und Speisen vor Ort

