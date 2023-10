Marché de noël Puybarban, 10 décembre 2023, Puybarban.

Puybarban,Gironde

Marché de noël dans le village venez rencontrer les artisans près de chez vous et découvrir leurs produits: bières, décorations, coutures, savons, bijoux et pleins d’autres vous attendent toute la journée..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in the village come and meet the local craftsmen and discover their products: beers, decorations, sewing, soaps, jewelry and lots more await you all day long.

Venga a conocer a los artesanos locales y descubra sus productos: cervezas, adornos, costura, jabones, joyas y mucho más le esperan durante todo el día.

Weihnachtsmarkt im Dorf Treffen Sie die Handwerker in Ihrer Nähe und entdecken Sie ihre Produkte: Bier, Dekorationen, Näharbeiten, Seifen, Schmuck und vieles mehr erwarten Sie den ganzen Tag.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers