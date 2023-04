semaine cyclo place de la mairie, 9 juillet 2023, Puy-Saint-Martin.

Venez nombreux partagez votre passion du 2 roues , cette semaine dédiée au vélo se montre particulièrement festive..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-14 . .

place de la mairie salle des fetes

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share your passion for 2 wheels, this week dedicated to the bike is particularly festive.

Venga a compartir su pasión por las dos ruedas, esta semana dedicada al ciclismo es especialmente festiva.

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie Ihre Leidenschaft für Zweiräder, denn diese Woche, die dem Fahrrad gewidmet ist, ist besonders festlich.

