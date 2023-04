Circuit-balade encadré: les villages perchés 1 place de la mairie, 10 juin 2023, Puy-Saint-Martin.

le cyclo club propose des balades à vélo de 40 kms encadrées par des initiateurs fédéraux ouvertes à tous et gratuites. Une collation sera offerte lors du départ et de l’arrivée. Soyez nombreux à vous inscrire..

2023-06-10 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

1 place de la mairie cyclo club salle des fêtes

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



the cyclo club proposes bike rides of 40 kms supervised by federal initiators open to all and free. A snack will be offered at the departure and arrival. Be numerous to register.

el cyclo club propone paseos en bicicleta de 40 kms supervisados por iniciadores federales abiertos a todos y gratuitos. Se ofrecerá un tentempié a la salida y a la llegada. No deje de inscribirse.

der Cyclo Club bietet Radtouren von 40 km Länge an, die von föderalen Initiatoren betreut werden und für alle offen und kostenlos sind. Bei der Abfahrt und der Ankunft wird ein Imbiss angeboten. Bitte melden Sie sich zahlreich an.

Mise à jour le 2023-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération