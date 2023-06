Concours de doublette Puy-Saint-Martin, 1 juin 2023, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin,Drôme

C’est reparti pour un tour! Les beaux jours sont là, le mois de Juin approche, nous en profitons pour vous annoncer la reprise des concours à la mêlée du jeudi..

2023-06-01

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Here we go again! The fine weather is here and June is just around the corner, so we’d like to take this opportunity to announce the resumption of our Thursday scrimmage competitions.

¡Ya estamos aquí otra vez! El buen tiempo ya está aquí y junio está a la vuelta de la esquina, así que nos gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar la reanudación de los concursos de scrum de los jueves.

Es geht wieder los! Die schönen Tage sind da, der Juni rückt näher und wir nutzen die Gelegenheit, um Ihnen die Wiederaufnahme der Donnerstagswettkämpfe im Scrum anzukündigen.

Mise à jour le 2023-06-01 par Montélimar Tourisme Agglomération