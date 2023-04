Circuit-balade à vélo encadré: la foret de Saoû et ses légendes 1 place de la mairie, 30 avril 2023, Puy-Saint-Martin.

Le cycloclub propose des balades à vélo encadrées par des initiateurs fédéraux ouvertes à tous. Collation offerte au départ et à l’arrivée. N’hésitez plus à vous inscrire..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . .

1 place de la mairie Salle des fêtes

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Cycloclub offers bike rides supervised by federal instructors and open to all. Snacks are offered at the start and at the finish. Do not hesitate to register.

El Cycloclub ofrece paseos en bicicleta supervisados por instructores federales y abiertos a todos. Se ofrecen tentempiés al principio y al final. No dude en inscribirse.

Der Cycloclub bietet Fahrradtouren an, die von föderalen Initiatoren betreut werden und für alle offen sind. Am Start und am Ziel werden Snacks angeboten. Zögern Sie nicht, sich anzumelden.

