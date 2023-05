Spectacle de Théâtre de la Compagnie du Phénix à Puy-l’Evêque Foyer Rural, 18 juin 2023, Puy-l'Évêque.

Saynètes interprétées par les tous jeunes, et deux pièces « C’est là qu’un jour je jouerai Antigone » de Françoise de Chaxel et « Histoire à lire debout » de Jean-Paul Alègre par la troupe Ados/adultes.

2023-06-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Foyer Rural

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Saynètes interpreted by the youngest, and two plays « C’est là qu’un jour je jouerai Antigone » by Françoise de Chaxel and « Histoire à lire debout » by Jean-Paul Alègre by the teenagers/adults troupe

Saynètes interpretadas por los más jóvenes, y dos obras « C’est là qu’un jour je jouerai Antigone » de Françoise de Chaxel e « Histoire à lire debout » de Jean-Paul Alègre por la compañía de adolescentes/adultos

