Repas associatif des Raies Nettes de Puy-l’Evêque Domaine la Paganie, 3 juin 2023, Puy-l'Évêque.

Le repas est organisé par l’association Les Raies Nettes rugby subaquatique Puy-l’Évêque au Domaine La Paganie.

L’utilisation du parking du stade municipal de rugby a 200m est vivement conseillée..

2023-06-03 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Domaine la Paganie Lieu-dit la Paganie

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The meal is organized by the association Les Raies Nettes rugby subaquatique Puy-l?Évêque at Domaine La Paganie.

The use of the parking of the municipal rugby stadium at 200m is highly recommended.

La comida está organizada por la asociación Les Raies Nettes rugby subaquatique Puy-l’Évêque en el Domaine La Paganie.

Se recomienda encarecidamente utilizar el aparcamiento del estadio municipal de rugby situado a 200 m.

Das Essen wird vom Verein Les Raies Nettes rugby subaquatique Puy-l’Évêque in der Domaine La Paganie organisiert.

Es wird dringend empfohlen, den Parkplatz des 200m entfernten Rugbystadions zu nutzen.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT CVL Vignoble