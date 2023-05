Stage de foot Stade Jean Neumille, 2 mai 2023, .

Ce stage de foot est ouvert aux enfants nés entre 2014 et 2017 inclus.

Ils seront encadrés par Gil Luis.

La marraine de cette édition est Sophie Vaysse Duarte, footballeuse française évoluant au poste de milieu de terrain au Paris Football Club..

2023-05-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-04 18:30:00. EUR.

Stade Jean Neumille

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



This soccer clinic is open to children born between 2014 and 2017 inclusive.

They will be supervised by Gil Luis.

The godmother of this edition is Sophie Vaysse Duarte, French footballer who plays as a midfielder for Paris Football Club.

Este clinic de fútbol está abierto a niños nacidos entre 2014 y 2017, ambos inclusive.

Estarán supervisados por Gil Luis.

La madrina de esta edición es Sophie Vaysse Duarte, futbolista francesa que juega como centrocampista en el Paris Football Club.

Dieses Fußballcamp ist offen für Kinder, die zwischen 2014 und 2017 geboren sind.

Sie werden von Gil Luis betreut.

Die diesjährige Patin ist Sophie Vaysse Duarte, eine französische Fußballspielerin, die als Mittelfeldspielerin beim Paris Football Club spielt.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT CVL Vignoble