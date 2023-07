Vide grenier – Brocante Puy La Croix Saint-Pardoux-Morterolles Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Pardoux-Morterolles Vide grenier – Brocante Puy La Croix Saint-Pardoux-Morterolles, 23 juillet 2023, Saint-Pardoux-Morterolles. Saint-Pardoux-Morterolles,Creuse L’association Cruque de Ouf vous propose un vide grenier – brocante..

Puy La Croix

Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Cruque de Ouf association is organizing a flea market. La asociación Cruque de Ouf organiza un mercadillo. Der Verein Cruque de Ouf bietet Ihnen einen Flohmarkt – Trödelmarkt an.

