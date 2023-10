Journée d’échange sur le thème de la contention bovine Puy-en-Velay – Journée d’échange sur le thème de la contention bovine Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Journée d’échange sur le thème de la contention bovine Puy-en-Velay – Journée d’échange sur le thème de la contention bovine Le Puy-en-Velay, 15 novembre 2023, Le Puy-en-Velay. Journée d’échange sur le thème de la contention bovine Mercredi 15 novembre, 09h00 Puy-en-Velay – Journée d’échange sur le thème de la contention bovine La MSA Auvergne, a le plaisir de vous inviter à une journée d’échange sur le thème de la contention bovine. L’activité d’élevage nécessite de nombreuses interventions fréquentes à réaliser sur les animaux avec une volonté d’économie de temps et de préservation de la sécurité : déparasitage, pesée, tri, écornage, insémination, et à ce jour, lors de ces opérations, nous constatons un nombre important d’accidents du travail. Les conseillers en prévention de la MSA Auvergne proposent d’accompagner les éleveurs dans la réflexion de leur projet pour travailler en santé, en sécurité et en performances avec vos animaux. Cette journée est gratuite, seul le repas reste à votre charge.

Elle est ouverte à tous les éleveurs qui envisagent de concevoir ou de réaménager une installation de contention pour bovins. Programme de la journée : 9h30 : Accueil

Tour de table – Présentation de votre projet

Apports sur le monde sensoriel des bovins et repères de conception

Pause du midi

Simulation de votre projet sur maquette

17h00 : Clôture de la journée

