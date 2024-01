CINESCENIE PUY DU FOU Les Epesses, samedi 14 septembre 2024.

La Cinéscénie – Billets datés saison 2024. Les billets sont valables uniquement à la date réservée.Il est demandé d’arriver 1h avant le début du spectacle et de se présenter à la billetterie de « La Cinéscénie » afin d’obtenir le billet correspondant. Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.Dans la limite des places disponibles.Billet ni repris, ni remboursé, ni échangé.« La Cinéscénie » : 28 soirs par an, la fresque géante du plus grand spectacle de nuit au monde illumine le Château du Puy du Fou. En plus de 45 ans d’existence, « La Cinéscénie » est devenue un mythe avec plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares et 1h30 de grand spectacle.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-09-14 à 22:00

Réservez votre billet ici

PUY DU FOU . 85590 Les Epesses 85