PUY DU FOU – BILLETS DATÉS SAISON 2023 PUY DU FOU, 4 novembre 2023, LES EPESSES.

PUY DU FOU – BILLETS DATÉS SAISON 2023 PUY DU FOU. Un spectacle à la date du 2023-11-04 à 09:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 42.0 à 84.0 euros.

Il existe des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre où les héros sont éternels. Venez percer le mystère de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire voyage dans le temps de l’Antiquité au XXème siècle ! Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire. En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre une expérience bouleversante riche en émotions fortes, en grands spectacles et en souvenirs à l’occasion d’un séjour hors du temps ! Trois grandes créations originales… en 3 ans ! Elu « Meilleur Spectacle 2020 »*, « Les Noces de Feu » réveille chaque soir le vieux lac du Puy du Fou dans une féerie grandiose d’eau et de feu. Création originale 2022, le mythique Stadium Gallo-Romain du Puy du Fou se métamorphose en direct sous les yeux du public dans la fureur des Jeux du Cirque revisités au « Signe du Triomphe ». En 2023, le Puy du Fou présente un nouveau grand spectacle « Le Mime et l’Étoile ». Inspiré d’un univers encore jamais mis en scène au Puy du Fou, ce spectacle, préparé depuis plus de 3 ans, a été créé dans un lieu inédit et original, spécialement dessiné et construit au cœur du parc pour vous plonger dans une création extraordinairement ambitieuse. Deux spectacles de nuit grandioses « Les Noces de Feu » : A la tombée de la nuit, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur amour éternel dans le plus romantique des mariages où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du vieux lac. Une féerie tout en musique deux fois récompensée*. * « Meilleur Spectacle de l’année 2020 » et « Meilleures Innovations Technologiques » au Park World Excellence Awards 2020. Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du Puy du Fou pendant la période verte (voir calendrier d’ouverture 2023). INFORMATIONS PRATIQUES Billet daté. Billets Puy du Fou datés : billets valables uniquement aux dates de visite réservées. Ni repris, ni échangé, ni remboursé. Pour les billets 2, 3 ou 4 jours, les journées doivent être consécutives. Afin de profiter pleinement des spectacles et animations du Puy du Fou, nous conseillons la visite sur 2, 3 ou 4 jours.Ce billet comprend la visite du parc et n’inclut pas la Cinéscénie. Ni repris, ni remboursé, ni échangé. Rappel : Tarif enfant : 3-13 ans inclus. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. PUY DU FOU

Votre billet est ici

PUY DU FOU LES EPESSES Vende

Il existe des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.

Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre où les héros sont éternels. Venez percer le mystère de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire voyage dans le temps de l’Antiquité au XXème siècle !

Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire. En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre une expérience bouleversante riche en émotions fortes, en grands spectacles et en souvenirs à l’occasion d’un séjour hors du temps !

Trois grandes créations originales… en 3 ans !

Elu « Meilleur Spectacle 2020 »*, « Les Noces de Feu » réveille chaque soir le vieux lac du Puy du Fou dans une féerie grandiose d’eau et de feu.

Création originale 2022, le mythique Stadium Gallo-Romain du Puy du Fou se métamorphose en direct sous les yeux du public dans la fureur des Jeux du Cirque revisités au « Signe du Triomphe ».

En 2023, le Puy du Fou présente un nouveau grand spectacle « Le Mime et l’Étoile ». Inspiré d’un univers encore jamais mis en scène au Puy du Fou, ce spectacle, préparé depuis plus de 3 ans, a été créé dans un lieu inédit et original, spécialement dessiné et construit au cœur du parc pour vous plonger dans une création extraordinairement ambitieuse.

Deux spectacles de nuit grandioses

« Les Noces de Feu » : A la tombée de la nuit, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur amour éternel dans le plus romantique des mariages où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du vieux lac. Une féerie tout en musique deux fois récompensée*.

* « Meilleur Spectacle de l’année 2020 » et « Meilleures Innovations Technologiques » au Park World Excellence Awards 2020. Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du Puy du Fou pendant la période verte (voir calendrier d’ouverture 2023).

INFORMATIONS PRATIQUES

Billet daté.

Billets Puy du Fou datés : billets valables uniquement aux dates de visite réservées. Ni repris, ni échangé, ni remboursé.

Pour les billets 2, 3 ou 4 jours, les journées doivent être consécutives.

Afin de profiter pleinement des spectacles et animations du Puy du Fou, nous conseillons la visite sur 2, 3 ou 4 jours.



Ce billet comprend la visite du parc et n’inclut pas la Cinéscénie.

Ni repris, ni remboursé, ni échangé.

Rappel : Tarif enfant : 3-13 ans inclus. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif.

.42.0 EUR42.0.

Votre billet est ici