Fête annuelle de la Résidence OBRO Puy d’Eau Saint-Cyr, 2 septembre 2023, Saint-Cyr.

Saint-Cyr,Haute-Vienne

Les Polyculteurs vous convient pour leur fête annuelle de la Résidence OBRO le samedi 2 septembre à partir de 14h à Puy d’Eau. Au programme : 14h conte musical de la Compagnie les Singuliers Associés avec « La Maison en petits cubes », 15h30 Marionnette et création sonore de la Compagnie MaeBee avec « Reste Assise », 16h30 film documentaire « Jean-Baptiste Le Bienheureux », 17h30 performance de la Compagnie Marie est de la nuit avec « Les Quincailleres », 18h30 « Bruire » danse et poésie de Lou Pennetier, 19h Apéro offert, 20h repas, 21h concert de Galen Hartley. Et tout au long de la journée expo BD et écoutes radiographiques. Une rentrée sous le signe de l’art et de la culture ! Venez nombreux !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Puy d’Eau Résidence OBRO

Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Polyculteurs invite you to their annual OBRO Residence party on Saturday, September 2 from 2pm at Puy d’Eau. Program: 2pm musical tale by Compagnie les Singuliers Associés with « La Maison en petits cubes », 3:30pm puppet and sound creation by Compagnie MaeBee with « Reste Assise », 4:30pm documentary film « Jean-Baptiste Le Bienheureux », 5:30pm performance by Compagnie Marie est de la nuit with « Les Quincailleres », 6:30pm « Bruire » dance and poetry by Lou Pennetier, 7pm free aperitif, 8pm meal, 9pm concert by Galen Hartley. And throughout the day, a comic book exhibition and radiographic listening. Back to school for art and culture! Come one, come all!

Les Polyculteurs le invitan a su fiesta anual de la Residencia OBRO el sábado 2 de septiembre a partir de las 14:00 h en Puy d’Eau. Programa: a las 14:00 h, cuento musical de la Compagnie les Singuliers Associés con « La Maison en petits cubes », a las 15:30 h, creación sonora y marionetas de la Compagnie MaeBee con « Reste Assise », a las 16:30 h, documental « Jean-Baptiste Le Bienheureux », a las 17:30 h, espectáculo de la Compagnie Marie est de la nuit con « Les Quincailleres », a las 18:30 h, danza y poesía « Bruire » de Lou Pennetier, a las 19:00 h, aperitivo gratuito, a las 20:00 h, comida, a las 21:00 h, concierto de Galen Hartley. Y durante todo el día, exposición de cómics y escucha radiográfica. ¡Es la vuelta al cole del arte y la cultura! ¡Venga uno, vengan todos!

Die Polyculteurs laden Sie zu ihrem jährlichen Fest der OBRO-Residenz am Samstag, den 2. September ab 14 Uhr in Puy d’Eau ein. Programm: 14 Uhr Musikalisches Märchen der Compagnie les Singuliers Associés mit « La Maison en petits cubes », 15.30 Uhr Marionette und Klanggestaltung der Compagnie MaeBee mit « Reste Assise », 16.30 Uhr Dokumentarfilm « Jean-Baptiste Le Bienheureux », 17.30 Uhr Performance der Compagnie Marie est de la nuit mit « Les Quincailleres », 18.30 Uhr « Bruire » Tanz und Poesie von Lou Pennetier, 19 Uhr Apéro offert, 20 Uhr Essen, 21 Uhr Konzert von Galen Hartley. Und den ganzen Tag über Comic-Ausstellung und Abhören von Röntgenbildern. Ein Schulanfang im Zeichen von Kunst und Kultur! Kommen Sie zahlreich!

