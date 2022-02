Puy de Lumières Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Puy de Lumières Le Puy-en-Velay, 1 juillet 2022, Le Puy-en-Velay.

2022-07-01 – 2022-09-11

2022-07-01 – 2022-09-11 Le Théâtre – Musée Crozatier La Médiathèque et le Pont Vieux de Brives Charensac

Depuis 2017, le spectacle Puy de lumières offre au territoire de l'agglomération du Puy-en-Velay une nouvelle dimension. Déjà dotée d'un patrimoine exceptionnel, il se transforme en attraction de vidéo mapping à la nuit tombée. contact-tourisme@lepuyenvelay.fr +33 4 71 09 38 41

Le Théâtre - Musée Crozatier La Médiathèque et le Pont Vieux de Brives Charensac

