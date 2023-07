Visite commentée du chantier de fouille archéologique : la motte castrale de La Porcherie Puy Archer La Porcherie, 18 août 2023, La Porcherie.

La Porcherie,Haute-Vienne

Visite guidée du site archéologique la motte castrale de Châteauvieux

Découvrez le site archéologique de la motte castrale à travers une visite commentée par Patrice Conte, responsable du chantier.

La motte castrale de la Porcherie fait l’objet depuis 2018 de recherches archéologiques programmées conduites par le Service Régional d’archéologie (ministère Culture, DRAC Nouvelle Aquitaine) et de l’association de recherche ArchéA Limousin, afin de comprendre les origines, l’organisation et la constitution de cette motte castrale des environs de l’an mil et des bâtiments qui lui sont associés. Commentée par Patrice Conte, responsable du chantier.

Puy Archer

Guided tour of the Châteauvieux motte castrale archaeological site

Discover the archaeological site of the motte castrale with a guided tour led by Patrice Conte, site manager.

Since 2018, the motte castrale de la Porcherie has been the subject of programmed archaeological research conducted by the Service Régional d’archéologie (Ministry of Culture, DRAC Nouvelle Aquitaine) and the ArchéA Limousin research association, in order to understand the origins, organization and constitution of this motte castrale dating from around the year 1000 and its associated buildings. Commented by Patrice Conte, site manager

Visita guiada al yacimiento arqueológico de la motte castrale de Châteauvieux

Descubre el yacimiento arqueológico de la motte castrale con una visita guiada dirigida por Patrice Conte, responsable del yacimiento.

Desde 2018, la motte castrale de la Porcherie es objeto de una investigación arqueológica programada por el Service Régional d’archéologie (Ministerio de Cultura, DRAC Nouvelle Aquitaine) y la asociación de investigación ArchéA Limousin, con el objetivo de comprender los orígenes, la organización y la constitución de esta motte castrale de alrededor del año 1000 y los edificios asociados a ella. Comentarios de Patrice Conte, jefe de obra

Geführte Besichtigung der archäologischen Stätte la motte castrale von Châteauvieux

Entdecken Sie die archäologische Stätte der Motte Castrale bei einer Führung, die von Patrice Conte, dem Leiter der Baustelle, kommentiert wird.

Die Motte castrale de la Porcherie ist seit 2018 Gegenstand programmierter archäologischer Forschungen, die vom Service Régional d’archéologie (Kulturministerium, DRAC Nouvelle Aquitaine) und der Forschungsvereinigung ArchéA Limousin durchgeführt werden, um die Ursprünge, die Organisation und den Aufbau dieser Motte castrale aus der Zeit um das Jahr 1000 und der dazugehörigen Gebäude zu verstehen. Kommentiert von Patrice Conte, Leiter der Baustelle

