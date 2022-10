Les Jeudis de l’IA Institut IA Institut, 3 novembre 2022 16:00, Puteaux.

Vous souhaitez visiter le Campus Cyber et échanger avec l’équipe d’IA Institut ? Nous vous invitons à choisir un créneau de 16h à 19h pour faire une visite guidée de nos locaux et discuter sur les programmes de notre école. Vous aurez également l’occasion de rencontrer les étudiants du Campus qui travaillent au plus près des entreprises. Nous vous attendons nombreux !

À propos de l’IA Institut by EPITA & ISG

IA Institut by EPITA & ISG est une école à la formation pluridisciplinaire qui se place résolument à la hauteur de leurs enjeux, techniques, éthiques et humains, avec le choix entre une formation en 5 ou 6 ans, sanctionnée par un double diplôme, et une formation diplômante en 3 ans.

IA Institut 5 rue Bellini 92800 Puteaux 92800 Puteaux Hauts-de-Seine

