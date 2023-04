Journée d’immersion IA Institut IA Institut Puteaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Puteaux

Journée d’immersion IA Institut IA Institut, 4 mai 2023 14:00, Puteaux. Journée d’immersion IA Institut Jeudi 4 mai, 14h00 1 Agenda Prêt à vous mettre dans la peau d’un professionnel en IA ? C’est l’occasion de venir à notre journée d’immersion et de nous rencontrer ! IA Institut by EPITA & ISG vous accueille autour d’un atelier ludique afin de créer une œuvre grâce à une intelligence artificielle. À propos de l’IA Institut by EPITA & ISG

IA Institut by EPITA & ISG est une école à la formation pluridisciplinaire qui se place résolument à la hauteur de leurs enjeux, techniques, éthiques et humains, avec le choix entre une formation en 5 ou 6 ans, sanctionnée par un double diplôme, et une formation diplômante en 3 ans. IA Institut 5 rue Bellini 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine

Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Puteaux Autres Lieu IA Institut Adresse 5 rue Bellini 92800 Puteaux Ville Puteaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville IA Institut Puteaux

IA Institut Puteaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puteaux/

Journée d’immersion IA Institut IA Institut 2023-05-04 was last modified: by Journée d’immersion IA Institut IA Institut IA Institut 4 mai 2023 14:00 IA Institut Puteaux

Puteaux Hauts-de-Seine