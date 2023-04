Noël des enfants de Putanges Putanges-Pont-Ecrépin, 17 décembre 2023, Putanges-le-Lac.

Spectacle pour enfants – Concours de dessins – Téléthon

Et l’arrivée du père Noël avec sa hotte pleine de friandises

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Parking gratuit.

2023-12-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-12-17 . .

Putanges-Pont-Ecrépin Salle Jean Féron

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



Children’s show – Telethon

And the arrival of Santa Claus with his sack full of sweets

Accessible to people with reduced mobility.

Free parking

Espectáculo infantil – Concurso de dibujo – Telemaratón

Y la llegada de Papá Noel con su saco lleno de caramelos

Accesible para personas con movilidad reducida

Aparcamiento gratuito

Aufführung für Kinder – Zeichenwettbewerb – Telethon

Und die Ankunft des Weihnachtsmanns mit seinem Sack voller Leckereien

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Kostenlose Parkplätze

