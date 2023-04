Fête de l’écotourisme au Lac de Rabodanges Lac de Rabodanges, 27 mai 2023, Putanges-le-Lac.

Le Lac de Rabodanges

La Suisse Normande, côté plage

Rendez-vous au Lac de Rabodanges pour une journée dédiée aux sports de pleine nature.

Au programme :

Accueil café à partir de 9 h

9 h 30 : Randonnée pédestre de 9 km

Le vieux Saint-Aubert-sur-Orne

10 h : Escapade des trois lacs

Randonnée à vélo reliant les trois stations vertes : Putanges-le-Lac, La Ferté-Macé et Bagnoles-de-l’Orne. Parcours fléché, en autonomie. Animations organisées sur la Vélo Bocage (voie verte Briouze-Bagnoles).

Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans et recommandé au-delà, gilet jaune obligatoire. Respect du code de la route impératif et circulation sous la responsabilité individuelle des participants.

10 h 30 : Trail

Circuits de 6 et 12 km

14 h : Balade encadrée en Canoë-Kayak (3 €)

Pour naviguer, il est obligatoire de savoir nager. Autorisation parentale pour les mineurs..

2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 18:00:00. .

Lac de Rabodanges Les Chenevières

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



The Lake of Rabodanges

The Suisse Normande, beach side

Rendezvous at the Lake of Rabodanges for a day dedicated to outdoor sports.

On the program :

Coffee reception from 9 am

9:30 a.m.: 9 km walking tour

The old Saint-Aubert-sur-Orne

10:00 a.m.: Three Lakes Escapade

Bike ride linking the three green stations: Putanges-le-Lac, La Ferté-Macé and Bagnoles-de-l?Orne. Signposted route, in autonomy. Animations organized on the Vélo Bocage (green way Briouze-Bagnoles).

Wearing a helmet is mandatory for children under 12 years old and recommended beyond that age, yellow vest is mandatory. Respect of the highway code is imperative and the participants are responsible for their own traffic.

10:30 am : Trail

6 and 12 km circuits

2:00 pm: Supervised Canoe-Kayak trip (3 ?)

To navigate, it is mandatory to know how to swim. Parental authorization is required for minors.

El lago de Rabodanges

La Suisse Normande, junto a la playa

Cita en el lago de Rabodanges para una jornada dedicada a los deportes al aire libre.

En el programa:

Café de recepción a partir de las 9h

9.30 h: Paseo de 9 km

El viejo Saint-Aubert-sur-Orne

10 h: Paseo de los tres lagos

Paseo en bicicleta que une las tres estaciones verdes: Putanges-le-Lac, La Ferté-Macé y Bagnoles-de-l’Orne. Recorrido señalizado, autoguiado. Animaciones organizadas en la Vélo Bocage (vía verde Briouze-Bagnoles).

El casco es obligatorio para los menores de 12 años y recomendado para los mayores de 12 años, los chalecos amarillos son obligatorios. El respeto del código de circulación es imperativo y los participantes son responsables de su propia circulación.

10:30 h: Trail

Circuitos de 6 y 12 km

14 h: Paseo supervisado en canoa-kayak (3 ?)

Para navegar, es obligatorio saber nadar. Se requiere autorización paterna para los menores.

Der See von Rabodanges

Die Normannische Schweiz, Strandseite

Treffen Sie sich am Lac de Rabodanges zu einem Tag, der den Sportarten in der freien Natur gewidmet ist.

Auf dem Programm stehen :

Empfang mit Kaffee ab 9 Uhr

9.30 Uhr: Wanderung von 9 km

Das alte Saint-Aubert-sur-Orne

10:00 Uhr: Escapade des trois lacs (Ausflug zu den drei Seen)

Fahrradtour, die die drei grünen Stationen verbindet: Putanges-le-Lac, La Ferté-Macé und Bagnoles-de-l’Orne. Die Strecke ist ausgeschildert und kann selbständig befahren werden. Organisierte Animationen auf der Vélo Bocage (Grüner Weg Briouze-Bagnoles).

Das Tragen eines Helms ist für Kinder unter 12 Jahren obligatorisch, ab 12 Jahren wird das Tragen einer gelben Weste empfohlen. Einhaltung der Straßenverkehrsordnung zwingend erforderlich und Verkehr unter individueller Verantwortung der Teilnehmer.

10.30 Uhr: Trail

Strecken von 6 und 12 km

14 Uhr: Begleitete Kanu-Kajak-Tour (3?)

Um zu navigieren, ist es obligatorisch, schwimmen zu können. Elterliche Genehmigung für Minderjährige.

