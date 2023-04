Hors-Saison – Charlotte Delval (installation) – Putanges le Lac 5 Rue Pierre Raguideau, 11 mai 2023, Putanges-le-Lac.

Née à Roubaix en 1996, Charlotte Delval a débuté son cursus en école d’art avec une option communication à Cambrai avant de finir félicitée en option Art à l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen/Cherbourg en 2019. Ce point d’ancrage constitue l’essence de son travail, un tissage entre la littérature et les arts plastiques.

En résidence au Confort Moderne de Poitiers cinq mois, son travail mêlant érotisme, sécrétions et formes sculpturales, prend forme dans une exposition collective À tous ces cadavres conservant l’apparence de la vie. Les notions de temps, de vieillissement et d’une certaine lenteur contaminent ses formes les contraignant à une douce violence érotique induite par les sécrétions, odeurs et autres sensations haptiques qui se diffusent dans l’air tel un cri désespérément étouffé.

Le travail de Charlotte Delval révèle un univers résilient, constamment contraint par le corps et cherchant à s’échapper pour venir mourir, et par la même, féconder de nouveaux espace-temps.

Après cette expérience, ses recherches et création continuent et sont notamment présentée à l’occasion d’une première exposition personnelle aux Bains-Douches à Alençon, en 2021 Let’s twist Again accompagné d’un texte auto-édité.

En 2022, elle est en résidence à la Cité internationale des arts pendant cinq mois où elle prend part à plusieurs expositions collectives. Aujourd’hui, elle est basée à Rennes, où elle participe à la formation professionnelle GENERATOR, 40mcube.

C’est auprès des élèves du Collège Gaston-Lefavrais que Charlotte Delval a travaillé et présentera son travail..

Vendredi 2023-05-11 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-08 12:00:00. .

5 Rue Pierre Raguideau Collège Gaston-Lefavrais

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



Born in Roubaix in 1996, Charlotte Delval began her studies in art school with a communication option in Cambrai before finishing with a diploma in Art at the École Supérieure d?Arts et Médias de Caen/Cherbourg in 2019. This anchor point constitutes the essence of her work, a weaving between literature and visual arts.

In residence at the Confort Moderne in Poitiers for five months, her work mixing eroticism, secretions and sculptural forms, takes shape in a group exhibition To all these corpses retaining the appearance of life. The notions of time, aging and a certain slowness contaminate his forms forcing them to a soft erotic violence induced by secretions, smells and other haptic sensations that diffuse in the air like a desperately stifled cry.

Charlotte Delval’s work reveals a resilient universe, constantly constrained by the body and seeking to escape to come and die, and by the same token, fertilize new space-time.

After this experience, her research and creation continue and are notably presented at the time of a first personal exhibition at the Bains-Douches in Alençon, in 2021 Let?s twist Again accompanied by a self-edited text.

In 2022, she is in residence at the Cité internationale des arts for five months where she takes part in several group exhibitions. Today, she is based in Rennes, where she participates in the professional training GENERATOR, 40mcube.

Charlotte Delval has worked with students at the Collège Gaston-Lefavrais and will present her work.

Nacida en Roubaix en 1996, Charlotte Delval comenzó sus estudios en la escuela de arte con una opción de comunicación en Cambrai antes de terminar con un diploma en Arte en la École Supérieure d’Arts et Médias de Caen/Cherbourg en 2019. Este punto de anclaje constituye la esencia de su obra, un tejido de literatura y artes visuales.

En residencia en el Confort Moderne de Poitiers durante cinco meses, su obra, que mezcla erotismo, secreciones y formas escultóricas, toma forma en una exposición colectiva À tous ces cadavres conservant l’apparence de la vie. Las nociones de tiempo, envejecimiento y cierta lentitud contaminan sus formas, forzándolas a una suave violencia erótica inducida por secreciones, olores y otras sensaciones hápticas que se difunden en el aire como un grito desesperadamente sofocado.

La obra de Charlotte Delval revela un universo resistente, constantemente constreñido por el cuerpo y que busca escapar para morir y, del mismo modo, fecundar un nuevo espacio-tiempo.

Tras esta experiencia, su investigación y su creación continúan y se presentan especialmente en una primera exposición individual en los Bains-Douches de Alençon, en 2021 Let’s twist Again acompañada de un texto autoeditado.

En 2022, residió durante cinco meses en la Cité internationale des arts, donde participó en varias exposiciones colectivas. Actualmente reside en Rennes, donde participa en la formación profesional GENERATOR, 40mcube.

Charlotte Delval ha trabajado con alumnos del Collège Gaston-Lefavrais y presentará su obra.

Charlotte Delval wurde 1996 in Roubaix geboren. Sie begann ihre Ausbildung an einer Kunstschule mit dem Schwerpunkt Kommunikation in Cambrai und beendete sie 2019 als Gratulantin mit dem Schwerpunkt Kunst an der École Supérieure d’Arts et Médias de Caen/Cherbourg. Dieser Ankerpunkt bildet die Essenz ihrer Arbeit, eine Verwebung zwischen Literatur und bildender Kunst.

Während ihres fünfmonatigen Aufenthalts im Confort Moderne in Poitiers nimmt ihre Arbeit, die Erotik, Sekrete und skulpturale Formen miteinander verbindet, in einer Gruppenausstellung À tous ces cadavres conservant l’apparence de la vie (All diese Leichen, die den Anschein des Lebens bewahren) Gestalt an. Die Begriffe Zeit, Alterung und eine gewisse Langsamkeit kontaminieren ihre Formen und zwingen sie zu einer sanften erotischen Gewalt, die durch Sekrete, Gerüche und andere haptische Empfindungen ausgelöst wird, die sich wie ein verzweifelter Schrei in der Luft verteilen.

Charlotte Delvals Arbeit enthüllt ein widerstandsfähiges Universum, das ständig vom Körper eingeschränkt wird und versucht, zu entfliehen, um zu sterben und dabei neue Raumzeiten zu befruchten.

Nach dieser Erfahrung setzte sie ihre Forschung und ihr Schaffen fort und präsentierte 2021 eine erste Einzelausstellung in den Bains-Douches in Alençon.

Im Jahr 2022 hatte sie einen fünfmonatigen Aufenthalt in der Cité internationale des arts, wo sie an mehreren Gruppenausstellungen teilnahm. Heute lebt sie in Rennes, wo sie an der Berufsausbildung GENERATOR, 40mcube teilnimmt.

Charlotte Delval hat mit den Schülern des Collège Gaston-Lefavrais gearbeitet und wird ihre Arbeit vorstellen.

