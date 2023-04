Soirée anniversaire des 9 ans du refuge-centre de soins « Suzi Handicap Animal » Putanges-le-Lac Catégories d’Évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Soirée anniversaire des 9 ans du refuge-centre de soins « Suzi Handicap Animal », 8 avril 2023, Putanges-le-Lac . Putanges-le-Lac ,Orne , Soirée anniversaire des 9 ans du refuge-centre de soins « Suzi Handicap Animal » Salle Jean Féron Putanges-le-Lac Orne

2023-04-08 – 2023-04-08 Putanges-le-Lac

Orne . SUZI HANDICAP Sauvetage des animaux Handicapés

Association, refuge , centre de soins située dans l’ORNE en Basse Normandie

Soirée animée avec DJ et groupe de danse.

Sur place vous retrouverez la boutique du refuge.

Certains des petits protégés de l’association seront présent lors de cette soirée Repas végétarien SUZI HANDICAP Sauvetage des animaux Handicapés

Association, refuge , centre de soins située dans l’ORNE en Basse Normandie

Soirée animée avec DJ et groupe de danse.

Sur place vous retrouverez la boutique du refuge.

Certains des petits protégés de l’association seront présent lors de cette soirée Repas végétarien +33 6 64 72 21 55 Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Putanges-le-Lac Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Salle Jean Féron Putanges-le-Lac Orne Ville Putanges-le-Lac Departement Orne Tarif Lieu Ville Putanges-le-Lac

Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/putanges-le-lac /

Soirée anniversaire des 9 ans du refuge-centre de soins « Suzi Handicap Animal » 2023-04-08 was last modified: by Soirée anniversaire des 9 ans du refuge-centre de soins « Suzi Handicap Animal » Putanges-le-Lac 8 avril 2023 Orne Putanges-le-Lac Salle Jean Féron Putanges-le-Lac Orne

Putanges-le-Lac Orne