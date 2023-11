Un P’Tit Coin de Paradis L’ODYSSEE, 23 mars 2024, PUSIGNAN.

Un P’Tit Coin de Paradis L’ODYSSEE. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:30 (2024-03-23 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

ASSOCIATION CULTURELLE L’ODYSSEE (L-R-22-5882 / 4771) présente Hériter d’une maison à la campagne, c’est le rêve ! Et si en plus un trésor est caché dedans, c’est le jackpot ! … Mais pour Etienne et Céline, couple de bobos parisiens, c’est le cauchemar ! Entre un voisin pot de colle, une vieille copine toujours en galère et un environnement rural plus qu’hostile, le couple voit rouge.Informations pratiques : Parking gratuit et surveillé. Ouverture des portes minimum 30 minutes avant le début du spectacle.Il existe une gratuité pour les moins de 6 ans.Numéro téléphone accès PMR : 04 72 05 10 31 Un P’Tit Coin de Paradis

L’ODYSSEE PUSIGNAN 3, ALLEE DE L’ODYSSEE Rhône

